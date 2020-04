Imperdibili appuntamenti con il motorsport virtuale. Venerdì 17 marzo terzo e ultimo round della Race For The World di Leclerc, mentre sabato torna la Indycar iRacing. Domenica si chiude con il GP virtuale della Cina. Tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e con la cronaca in tempo reale su Skysport.it

Prosegue la super-settimana di Gran Premi virtuali su Sky Sport. Dopo la favolosa vittoria di Charles Leclerc seguita da quella di Alexander Albon nella seconda Race For The World, venerdì 17 alle 19 scatterà il terzo e ultimo appuntamento con la gara virtuale di Formula 1. L'obiettivo della Race è quello di raccogliere fondi per la lotta al Covid: finora sono stati superati i 50mila dollari. Sabato, invece. nuovo appuntamento con la Indycar iRacing, che nello scorso weekend ha visto trionfare Simon Pagenaud. Domenica, infine, alle 19 scatterà il Gran premio virtuale della Cina. Tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in tempo reale sul web su Skysport.it.

IL PROGRAMMA DEI GP VIRTUALI SU SKY SPORT F1 (canale 207)