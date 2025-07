Nella gara di Spa sarà Norris su McLaren a scattare davanti a tutti. Possibile duello Leclerc e Verstappen che partiranno in seconda fila. Sarà un gran premio tutto in rimonta per Hamilton, sedicesimo in griglia, e per Antonelli dalla pit lane. Attenzione alla pioggia, che ha già condizionato le operazioni in F3. Qui tutte le ultime news in attesa della partenza: circuito, gomme, giri, meteo. Alle 15 live su Sky e in streaming su NOW

GRIGLIA DI PARTENZA