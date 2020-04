Durante Gara-1 della Race For The World, Charles Leclerc va a i box e ha qualche incertezza: tutta colpa di qualcosa che sta mangiando. Vanzini e Bobbi in diretta tv: "E' un tiramisù?". La gara non va benissimo, ma il monegasco si rifà nel secondo round e vince dopo un gran bel duello contro Alexander Albon (penalizzato)

Quello della Spagna non è stato mai un circuito particolarmente favorevole a Charles Leclerc. O almeno così è stato nella scorsa stagione, la sua prima con la Ferrari. E' andata più o meno allo stesso modo anche nella Gara-1 del GP virtuale della Race For The World. Stavolta non sono stati i problemi di sottosterzo a tormentare il pilota della Ferrari, ma un buco allo stomaco. Sì, perché durante il pit stop è stato protagonista di un simpatico episodio: Charles è arrivato ai box e ha tolto una mano dallo sterzo per portare qualcosa alla bocca con una forchetta. "E' un tiramisù", hanno detto Carlo Vanzini e Matteo Bobbi in diretta su Sky Sport F1. Cosa abbia magiato davvero non è dato saperlo, ma di certo si è trattatto di un attacco di fame con una sosta risultata decisiva nell'economia della sua gara. Leclerc, però, si è rifatto vincendo Gara-2 dopo un bel duello con Alexander Albon (Red Bull)