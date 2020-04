Nuovo appuntamento con il MotorSport virtuale su Sky: dopo due successi di fila di Pagenaud, sabato la sfida si sposta sul tracciato di Austin per il quarto round. Ci sarà anche Lando Norris tra i partecipanti. La diretta della IndyCar iRacing è su Sky Sport Formula 1 (canale 207) alle 20.30

Nuovo e imperdibile appuntamento su Sky con il MotorSport virtuale. Dopo l'intenso programma della scorsa settimana, in questo weekend torna la IndyCar iRacing. Archiviate le gare sui due ovali del Michighan e di Motegi, la sfida di sposta sul tracciato virtuale di Austin, in Texas. Sarà il quarto round e il pilota da battere è senza dubbio Simon Pagenaud, reduce da sue successi di fila. La novità è Lando Norris, driver della McLaren in Formula 1, che ha ufficializzato la sua partecipazione. La diretta della gara è su Sky Sport Formula 1 (canale 207) a partire dalle 20.30.