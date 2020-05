IL VIDEO. Anche il difensore del Milan sulla pista virtuale d'Interlagos: "Vi faccio salire in macchina con me". Guiderà l'Alpha Tauri con Stuart Broad. Il nuovo appuntamento con la Formula 1 virtuale è sempre su Sky Sport F1 (canale 207), il via alle 19, mentre alle 18 si sfideranno gli eGamers professionisti

GP VIRTUALI SU SKY SPORT: INDYCAR LIVE - IL PROGRAMMA - I VIDEO