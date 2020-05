La F1 virtuale fa tappa a Interlagos: alle 18 domenica scendono in pista gli eGamers professionisti, alle 19 i big della F1. Tutto lo spettacolo in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, su Skysport.it il live-blog con la cronaca in tempo reale. Dai favoriti ai debuttanti, ecco chi è atteso in pista in Brasile

F1 VIRTUALE A INTERLAGOS: IL PROGRAMMA SU SKY