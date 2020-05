Anche il tedesco della Ferrari ha partecipato a un GP virtuale: è stato il suo debutto. Seb ha preso parte a una tappa della The Race All-Star Series, organizzata dal sito The Race. Prima volta in stile "vintage", dato che il 4 volte campione del mondo ha guidato una Brabham BT44

Sebastian Vettel, la sua prima volta nelle gare virtuali. Il pilota della Ferrari, che non ama particolarmente questo mondo né quello dei social , ha fatto il suo esordio in un "gran premio corso da casa". Il tedesco 4 volte campione del mondo ha così rotto il ghiaccio dopo che molti suoi colleghi della Formula 1 lo avevano invitato a partecipare in questo periodo di quarantena. Seb ha preso parte a una tappa della The Race All-Star Series, organizzata dal sito inglese The Race. Un esordio "vintage", con il ferrarista che si è messo alla guida di una Brabham BT44. Nel torneo, al quale prendevano parte anche molte stelle del passato del motorsport, Vettel si è piazzato al 15esimo posto.