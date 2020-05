Messaggio su Instagram di Leclerc, in seguito all'ufficialità della separazione a fine anno tra Vettel e la Ferrari: "Non ho mai imparato così tanto da un pilota come ho potuto fare con te, è stato un onore aver corso insieme. Grazie di tutto, Seb"

La Ferrari ufficializza la separazione da Vettel: attraverso un comunicato viene annunciato l'addio a fine 2020. Successivamente, su Instagram, ecco i saluti di Charles Leclerc, al fianco del pilota tedesco dall'anno scorso: "È stato un unore, per me, essere stato il tuo compagno di squadra. Abbiamo condiviso molti momenti emozionanti in pista: alcuni sono andati molto bene, in altre occasioni invece non è finita come volevamo". "Ma c'è sempre stato rispetto tra noi - sottolinea Leclerc - anche se non veniva percepito dall'esterno. Non ho mai imparato così tanto da un compagno di squadra come ho potuto fare con te. Grazie di tutto, Seb", conclude Leclerc.