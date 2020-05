Charles Leclerc "superstar" a EPCC, ospite di Alessandro Cattelan. Il pilota della Ferrari ha svelato i particolari di alcuni episodi divertenti della sua quarantena, uno su tutti quello che ha spopolato sui social con la fidanzata Charlotte: il monegasco era al simulatore, con le cuffie, impegnato in un rally... talmente concentrato sulla gara da non sentire le tante chiamate sul suo telefono della ragazza, rimasta fuori casa per 25 minuti... costretta ad acquistare un'iscrizione al suo account Twitch per farsi aprire la porta. "Mi ha fatto dormire sul divano per una notte... no, scherzo!". Quindi un aneddoto sul Charles... chef. "Durante l'isolamento ho mangiato solo pasta in bianco e pollo, non vedevo l'ora che riaprissero i ristoranti! Però sto imparando a cucinare, sono bravo nelle penne al burro... e con la carbonara". Così scatta il "trappolone" di Cattelan: "Nella carbonara si mette la panna?". Leclerc: "Sì". Ma come! "Scherzo, no...". Il ferrarista e il presentatore hanno entrambe delle mamme parrucchiere. "Ti pettina lei?", chiede Ale. "Certo!". Leclerc è già amatissimo dai tifosi della Ferrari e da milioni di appassionati nel mondo, ma non tutti ancora lo riconoscono, evidentemente... "Già. A Monza, per esempio, l'anno scorso stavo andando a una festa dopo la corsa e il tassista mi chiedeva se fossi stato a vedere il Gran Premio... Bravo quel giovane sulla Ferrari, no? Mi ha chiesto. Sì, molto bravo, glielo confermo...".