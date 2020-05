"Il mio unico obiettivo al momento è essere campione del mondo di Formula 1". Parole di Carlos Sainz junior, pronunciate durante un botta e risposta con i suoi tifosi, pubblicato sul suo canale YouTube. Lo spagnolo della McLaren, che dal 2021 farà coppia con Charles Leclerc alla guida della Ferrari, non nasconde dunque le proprie ambizioni: "Correre in altre categorie? No, non ho mai avuto in testa altre categorie che non fossero la F1 - ha detto -. Voglio diventare campione del mondo, questo è il mio obiettivo al momento. Solo dopo che sarà successo potrò prendere in considerazione di partecipare ad altre corse. In ambito motoristico mi piacciono la MotoGP, i rally e le gare Endurance come la 24 Ore di Le Mans". Al 25enne spagnolo è stato poi chiesto chi fosse il suo idolo da bambino: "Chi mi ha ispirato è sempre stato papà Carlos (due volte campione del mondo rally e tre volte vincitore della Dakar) - ha detto -. Poi come pilota sono cresciuto con le vittorie di Fernando Alonso e guardando i video di Ayrton Senna e Gilles Villeneuve. Ho guardato con ammirazione Schumacher e attualmente certamente Lewis Hamilton per quello che sta facendo”.