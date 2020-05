Sfida tutta spagnola tra il neoferrarista e l’attaccante madrileno: è quest’ultimo ad avere la meglio, in uno speciale Real Madrid contro Real Madrid, grazie ad un gol proprio del “suo” Asensio. Per poi far notare all’avversario: “Mi sono anche messo la fascia di capitano al braccio…”

E-EURO 2020, IL PERCORSO DELL'ITALIA