La Formula 1 è pronta a tornare in pista dopo il lungo stop per l'emergenza coronavirus: ufficializzato il calendario con le prime 8 gare in Europa. Primo GP il 5 luglio in Austria, al Red Bull Ring, dove si correrà una seconda prova il 12 luglio. Doppio appuntameneto anche in Gran Bretagna, mentre il 6 settembre ci sarà il GP d'Italia a Monza

CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA