La Formula Uno torna in pista. E questa volta su un circuito vero e proprio, ma soprattutto con una monoposto reale, anche se di due stagioni fa. La prima a farlo sarà la Mercedes, che già la scorsa settimana aveva comunicato date e luogo: il primo a sgranchirsi dopo mesi di inattività al volante sarà Valtteri Bottas, mercoledì invece sarà il turno di Lewis Hamilton. Ovviamente la pista scelta è quella di Silverstone, la macchina la W09, come prevede il regolamento per questo tipo di test privati.

Anche la Ferrari ha optato per lo stesso programma, ma Sebastian Vettel e Charles Leclerc dovranno aspettare la seconda metà di giugno. Anche per loro le curve scelte sono quelle di casa, a Fiorano, e la Rossa sarà la SF71 H.

Sono passati praticamente più di tre mesi dai test invernali di Barcellona. Per i piloti queste giornate saranno importanti a ritrovare feeling al volante, con il collo e la velocità. Per le squadre saranno utili per provare sul campo, o meglio nei box, le disposizioni della FIA anti-Covid per regolamentare il comportamento di meccanici, piloti e personale. Sono massimo 60 per team le persone ammesse e coinvolte nelle operazioni sulla monoposto. Le mascherine diventaranno anche qui la nuova normalità, ma difficilmente una squadra riuscirà a mantenere il distanziamento sociale all'interno dello stesso gruppo, soprattutto in certe procedure. L'obiettivo categorico invece sarà quello di minimizzare i contatti tra i diversi team e gruppi di lavoro differenti.

Gestire situazioni al limite e di pericolo è comunque una consuetudine per la Formula Uno, come ci ricordano i guantoni di gomma usati per evitare le scosse del sistema ibrido o i rifornimenti di carburante in tempi record con il fuoco sempre in agguato. Circostanze diverse da quelle legate al coronavirus ovviamente, ma l'attitudine e l'esperienza saranno un bagaglio utile da sfruttare anche per questa delicata ripartenza.