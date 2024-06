Yuki Tsunoda si toglie dal mercato: il giapponese ha infatti firmato il rinnovo di contratto con la Racing Bulls e resterà così nella scuderia con cui ha debuttato in Formula 1 nel 2021. Yuki: "Team con un grande progetto, contento di farne parte". Il team principal Mekies: "Progressi fenomenali negli ultimi anni" GP CANADA, QUALIFICHE LIVE

Yuki Tsunoda resta in Racing Bull anche per il 2025. L'ufficialità è arrivata tramite una nota della scuderia: "Visa Cash App RB è lieta di annunciare di aver confermato l'opzione per l'accordo con Yuki Tsunoda che vedrà il pilota giapponese rimanere con la squadra per il 2025 - si legge nel comunicato -. Il 24enne ha trascorso tutte e quattro le sue stagioni in Formula 1 con noi, mostrando enormi progressi fino a diventare il pilota che è oggi: da puro talento naturale a pilota coerente, aggressivo e tecnicamente ben preparato. Nella sua stagione d'esordio, è arrivato addirittura quarto ad Abu Dhabi e ora è spesso nella top ten. Finora quest'anno è andato a punti in cinque degli otto Gran Premi e nella Sprint di Miami".

Tsunoda: "Team con un grande progetto, contento di farne parte" "Sono molto felice di restare con Visa Cash App RB ed è una bella sensazione vedere il mio futuro deciso così presto quest'anno. Per questo voglio ringraziare tutti quelli della Red Bull e della Honda che hanno giocato un ruolo così importante nella mia carriera e continueranno a farlo. Il team ha un grande progetto di sviluppo davanti a sé e sono entusiasta di farne parte. È bello sapere che tutti apprezzano tutto il duro lavoro che ho svolto e che la squadra crede che io possa aiutarla a salire più in alto sulla griglia. Abbiamo già fatto evidenti progressi in questa stagione e questo mi motiva davvero a dare sempre il massimo ed è quello che continuerò a fare con VCARB. Per il momento mi concentro sulle restanti gare di questa stagione, con l’obiettivo di portare a casa più punti possibili, crescendo sempre con la squadra, gettando le basi per fare ancora meglio l’anno prossimo!"

Mekies: "Impressionanti i progressi di Tsunoda" "Ho osservato con interesse i progressi di Yuki in Formula 1 ancor prima di tornare a Faenza ed è stato impressionante, anno dopo anno. Il passo avanti che ha fatto quest’anno è semplicemente fenomenale e continua a sorprenderci tutti, gara dopo gara. Non c’è dubbio sulla sua velocità naturale alla quale ora ha aggiunto un approccio molto più maturo e questa combinazione lo rende un pilota molto veloce e costante, nonché un grande giocatore di squadra. Continuiamo a comprendere meglio ciò di cui ha bisogno da noi e viceversa, quindi stiamo progredendo insieme, Yuki come pilota e il team, come Visa Cash App RB. Condividiamo le stesse ambizioni, quindi ci sono diversi buoni motivi per continuare il nostro viaggio insieme. Ha ancora tanto da dare!”

