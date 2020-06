Il vostro campione della Formula 1, il vostro eroe e tutte le emozioni della sua storia. E' con lo scopo di raccontarle e rivivere che nasce #SkySportHero - Il pilota più amato: un contest, un gioco, che nelle nelle prossime settimane vi permetterà di scegliere il driver di oggi o di ieri che vi ha fatto battere di più il cuore. Ne sono un esempio i commenti che seguono e postati sui nostri account social ufficiali.



"Il primo idolo è stato, come per tanti, Ayrton Senna. Mi sono innamorato di lui vedendolo lottare con la Lotus nera, bellissima ma non così competitiva, con piloti che avevano una macchina migliore. Poi quando è passato in McLaren ricordo le lunghe discussioni con un’amica di mia mamma che tifava per Prost".



"Mi sono appassionato alla F1 grazie a Charles Leclerc: in Barhain, alla sua seconda gara in Ferrari, stava vincendo quando un problema tecnico lo ha fermato, che sfortuna!. Da allora ho seguito tutti i GP aspettando la sua prima vittoria: a SPA mi sono emozionato per la dedica a Hubert, a Monza ho pianto dopo una gara tesissima e con tutta quella marea rossa sotto al podio".



“La mia grande passione è stata Damon Hill, sin da quando comparve nel mondiale al volante di una Brabham lentissima, con quel casco nero a righe bianche omaggio a papà Graham. Passato alla Williams ha avuto l’occasione di vincere il titolo e di sfiorarne un altro combattendo contro Schumacher. A livello di talento non c’era paragone, ero il primo ad ammetterlo, eppure io tifavo per Damon".

Cos'è #SkySport Hero - il pilota più amato?

Queste, dunque, sono alcune storie, comuni e meno comuni, raccolte casualmente in questi giorni, parlando del contest che stiamo lanciando. Di storie così ce ne sono a migliaia e seppur diverse tra loro raccontano la stessa cosa: la passione per la F1 spesso nasce grazie all’adorazione per un pilota. Poi certo la nazionalità e la scuderia, soprattutto nel caso della Ferrari, possono indirizzare questa passione. Ma nonostante si parli di uno sport ipertecnologico l’uomo è ancora al centro di tutto ed è un po’ questo il senso di #SkySportHero – il pilota più amato, il contest con cui potrete divertirvi nelle prossime due settimane. Ognuno di noi ha un idolo, che non è per forza il più forte. Certo tra i 64 in gara ci sono tutti i piloti che hanno fatto la storia della F1 segnando le varie ere: Fangio, Lauda, Senna, Schumacher fino a Vettel e Hamilton. Ma anche piloti che hanno vinto poco, eppure hanno lasciato un segno. Oltre naturalmente agli eroi dei nostri giorni e probabilmente del futuro come Leclerc e Verstappen. Ma non vi chiediamo di scegliere il pilota “all time”, semplicemente quello che amate o che avete amato di più. Anche se ovviamente le due cose possono coincidere: i più forti di regola sono anche quelli con più tifosi.

La formula

Un tabellone da 64 a eliminazione diretta, si parte lunedì 15 giugno con 4 giornate dedicate ai trentaduesimi, poi altre quattro giornate per i sedicesimi, due per gli ottavi e via via così fino alla finale prevista il 28 giugno. Tutto attraverso le Instagram stories di Sky Sport F1: votare sarà facilissimo, basterà seguirci con tutte le indicazioni fornite sul sito Skysport.it. Un gioco, per risvegliare la passione – rossa o di qualsiasi altro colore – in vista della partenza del mondiale. Votate, con il cuore!