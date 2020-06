Rinviata a settembre a causa dell'emergenza Coronavirus, la 24 Ore di Le Mans torna protagonista con una gara virtuale di altissimo livello, in programma tra oggi e domani: tra i partecipanti molti volti della Formula 1 come Leclerc, Verstappen e Giovinazzi, ex campioni del mondo come Alonso e Button e 'vecchie glorie' come Massa e Barrichello

24 ORE DI LE MANS: IL REGOLAMENTO