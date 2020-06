Adrenalina e spettacolo oggi su Sky Sport F1 (canale 207) , con l'edizione virtuale della leggendaria 24 Ore di Le Mans, in diretta dalle 14.30 . In pista protagonisti della F1 attuale come Charles Leclerc, Max Verstappen, Lando Norris , Pierre Gasly e Antonio Giovanazzi, oltre agli ex campioni del mondo Fernando Alonso e Jenson Button. Presenti anche i vincitori della Indy 500 Juan Pablo Montoya e Simon Pagenaud, le star di F2 Jack Aitken e Louis Deletraz e il campione della serie W Jamie Chadwick. Il racconto in diretta sarà affidato a Carlo Vanzini e Matteo Bobbi , a cui si uniranno gli studi di approfondimento condotti da Federica Masolin, le incursioni live di Guido Meda e i collegamenti con Davide Valsecchi, Mara Sangiorgio e Roberto Chinchero.

24 Ore Le Mans virtuale: il regolamento

Le regole della 24 Ore di Le Mans virtuale prevedono turni di guida che non potranno essere complessivamente inferiori a 4 ore per ciascun pilota, né superiori a 7 ore. Ogni squadra è composta da almeno due piloti professionisti titolare di licenzia FIA, con un massimo di due sim racer. In totale saranno 200 i piloti impegnati, con 50 vetture. È prevista la possibilità di personalizzare l’assetto e non mancheranno le strategie su fermate ai box per cambio gomme e rifornimento. Sarà presente un direttore di corsa che vigilerà sulla condotta dei piloti in pista, con i danni procurati alle vetture che saranno “reali” e andranno riparati con un pit-stop. Sono due le categorie di vetture presenti: LMP e GTE, con un solo modello LMP basato sull’ORECA 07 (categoria LMP2) e quattro modelli GTE : Aston Martin Vantage, Corvette C7.R, Ferrari 488 GTE e Porsche 911 RSR.