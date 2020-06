Successo azzurro alla 24 Ore virtuale di Le Mans per Raffaele Marciello, tra i trionfatori del team Rebellion Williams eSport nella categoria LMP2. Nel GTE successo per la Porsche. Tanti piloti di Formula 1 si sono misurati sulla piattaforma rFactor2, ma tanti sono stati anche i problemi tecnici, da Leclerc a Verstappen. L'olandese e Norris si sono dovuti ritirare, come Alonso e Barrichello. Buon quinto posto per Gasly

Le stelle della Formula 1 come sono andate?

Alla gara hanno partecipato diversi campioni del motorsport mondiale e della Formula 1 in particolare, come Charles Leclerc, Max Verstappen e Lando Norris. Per tutti ci sono stati problemi tecnici e informatici. Buone le prime 8 ore del pilota monegasco che poi, così come Antonio Giovinazzi, suo compagno di squadra, ha dovuto fare i conti con un "bug" che ha di fatto ribaltato una delle Ferrari (categoria GTE); l'inghippo per Charles c'è stato nel momento in cui occupava la seconda posizione, mentre alla fine la squadra composta anche da Enzo Bonito e Davide Tonizza ha chiuso diciottesima. Per Verstappen e Norris, invece, c'è stato addirittura il ritiro con il team RedLine (categoria LMP).