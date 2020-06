Nella prima giornata alla 24 Ore virtuale di Le Mans, il pilota monegasco è stato protagonista di un volo incredibile con la sua Ferrari. Problema tecnico, poi twitta: "Non so se ridere o piangere"

Un problema tecnico e la Ferrari di Charles Leclerc vola. Incidente virtuale alla 24 Ore di Le Mans per il pilota monegasco, a causa di un inghippo informatico che si è verificato attorno alla mezzanotte, tra la prima e la seconda giornata della gara che ha visto protagonisti numerosi campioni del Motorsport. Leclerc, che si è ritrovato con l’auto cappottata, ha poi twittato: "Non so se ridere o piangere".