Nuova avventura per Charles Leclerc: in attesa della ripresa del Mondiale di F1 (al via il 5 luglio in Austria), il ferrarista si rende protagonista sul grande schermo. È stato presentato "Le grand rendez-vous", cortometraggio che celebra l'inizio di un ritorno alla normalità a Monaco, dove il lockdown ha impedito lo svolgimento di uno dei più iconici Gran Premi di Formula 1. L'opera di Claude Lelouch racconta insoliti appuntamenti che quest'anno hanno preso il posto di uno degli eventi cari alla tradizione del motorsport.