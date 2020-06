Il ventilatore polmonare FI5 messo a punto dalla Ferrari in collaborazione con l'Istituto Italiano di Tecnologia per rispondere all’emergenza Covid-19 sta riscuotendo grande interesse, soprattuto nelle Americhe, zona al momento molto colpita dal virus. Il progetto open source è in attesa della certificazione di conformità in Messico

