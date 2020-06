Il conto alla rovescia per scadere: continua la marcia dei protagonisti della F1 verso il primo Gran Premio del 2020, in programma il 5 luglio in Austria

Ritorno alla normalità. In attesa dei primi tempi cronometrici si torna a parlare di test e macchine in azione, a rivedere i piloti pronti a sgranchirsi dietro un volante. Dopo Mercedes in pista a Silverstone è tornata la Racing Point, con Lance Stroll e monoposto 2020, per realizzare un filming day. Al Red Bull Ring nel frattempo hanno girato con una Renault di due anni fa Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon. Mica male ritrovare il sorriso e le sensazioni fisiche, quelle giuste, là dove si terranno le prime due gare della stagione.

Le norme anti-Covid

Come per Mercedes, per tutti i team che sono tornati a lavorare nei box e in pitlane fondamentale è stato prendere confidenza con i nuovi protocolli sanitari anti-Covid che dovranno rispettare quando tutto ricomincerà, come distanze sociali e mascherine protettive. Altri dettagli sulle linee guida sanitarie saranno rivelate venerdì, quando si riunirà il Consiglio Mondiale del Motorsport. Oltre a imporre un codice di condotta a cui tutti dovranno attenersi per ridurre al mimino le possibilità di contagio durante un evento, anche in Formula 1 verrà attivata un'App per il tracciamento.

I prossimi piloti in pista

Sarà la nuova normalità, alla quale si avvicineranno anche Alpha Tauri e Ferrari settimana prossima, quando torneranno a loro volta in pista. A Imola il 24 giugno l'ex Toro Rosso con ben due monoposto: l'attuale per realizzare un filming day, quella più vecchia per dar la possibilità a Daniil Kvyat e Pierre Gasly di macinare più chilometri. Un giorno solo anche per Ferrari che porterà Sebastian Vettel e Charles Leclerc sulla pista di casa a Fiorano con una SF71 H. E a quel punto l'attesa sarà quasi un ricordo.