F1 e Mugello mai così vicini: è fiducioso il sindaco di Firenze, Dario Nardella, sulla possibilità che si arrivi a una storica decisione, nel corso del Mondiale 2020 al via il 5 luglio in Austria. "Un secondo Gran Premio di Formula 1 quest'anno è praticamente certo, quindi ce la possiamo giocare per la prima volta per un evento che sarebbe storico, rimarrebbe negli annali dello sport mondiale dell'automobilismo ma anche nella storia di Firenze". "Incrociamo le dita. Mai siamo arrivati così vicino alla possibilità di avere la Formula 1 a Firenze e all'autodromo del Mugello", aggiunge Nardella.