Riparte la Formula 1, appuntamento in Austria il 5 luglio per il primo GP dopo lockdown. Sebastian Vettel, pilota della Ferrari, è impaziente: "Non vedo l'ora di ricominciare, stiamo aspettando da un bel po'. Ma sarà difficile senza tifosi"

"Non vedo l'ora di ricominciare a correre, stiamo aspettando da un bel po' di tempo", così Sebastian Vettel a pochi giorni dalla gara in Austria che, dopo il lockdown, aprirà il 5 luglio la stagione di Formula 1. "Provare al Mugello - ha aggounto il pilota tedesco della Ferrari - è stato bello, ma tornare a correre è tutta un'altra storia. Non vediamo l'ora di tornare in pista, competere con gli avversari".