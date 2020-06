Il direttore sportivo della Ferrari spiega le linee guida da seguire in caso di contagio ad Covid-19 nel corso della stagione di Formula 1. Il Mondiale avrà inizio il 5 luglio in Austria LA FORMULA 1 SU SKY ANCHE NEL 2021 E NEL 2022 - CALENDARIO 2020

“Il paddock è una bolla che va protetta”, così Laurent Mekies, direttore sportivo della Ferrari, nell’affrontare l’argomento di un possibile contagio da Covid-19 durante la stagione di Formula 1 che avrà inizio il 5 luglio in Austria. “Per quanto riguarda le regole nel caso in cui una persona manifesti un sintomo, febbre o altro, questo verrà subito sottoposto a un test in pista – aggiunge - Abbiamo questo sistema per poter isolare il numero minimo di persone entrate in contatto con la persona che ha manifestato sintomi".

Quali sarebbero i passi successivi? leggi anche Ufficiali i primi 8 GP di F1: sono tutti in Europa "In base alle persone isolate decideremo se andare avanti o meno. La decisione sarà presa in base alla possibilità di operare in massima sicurezza, magari con sostituzioni da Maranello. Se questo non sarà garantito, non potremo andare avanti”.