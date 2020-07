Kimi Raikkonen si prepara ad affrontare l'ennesima stagione al volante di una F1, la seconda con l'Alfa, lui che ha debuttato nel lontano 2001. Il futuro del campione del mondo 2007, però, non è ancora scritto: "Dovrò pensare al futuro prima della fine di quest'anno, ma non ora - ha detto -. E' un anno un po' strano e vedremo come andranno le cose. Non so se la situazione è diversa rispetto agli anni scorsi, vedremo se andremo bene. Se sarà così, ci divertiremo di più. Faremo del nostro meglio, poi vedremo per il futuro". Sulla situazione della monoposto, Kimi è chiaro: "Dopo i test è impossibile dire quali siano le vere posizioni. Solo la prima gara dirà la situazione reale, ora finalmente la vedremo. Alcuni porteranno aggiornamenti e chissà, vedremo". Infine un pensiero sul lockdown: "E' stato per me molto simile a una pausa estiva o invernale. Poi quando esci le cose sono diverse. Ma siamo stati bene in casa. Prima in Finlandia, poi da un mese in Svizzera. Mio figlio? Vedremo cosa farà e sarà più bravo del papà".