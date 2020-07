Sugli account Twitter e Instagram della Mercedes è stato postato un breve video con le immagini della nuova livrea nera della monoposto per il Mondiale 2020. E' un messaggio contro il razzismo e la vedremo in pista per la prima volta a Spielberg. Il GP d'Austria è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

GP AUSTRIA. LA CONFERENZA PILOTI LIVE - IL PROGRAMMA SU SKY