Carlos Sainz si è presentato in conferenza stampa prima del GP d'Austria , prima gara della stagione che lo vedrà per l'ultima volta al volante della McLaren , prima del passaggio in Ferrari dal 2021 . " Ora non penso a quello che sarà il mio futuro in Ferrari, ora sono concentrato su questa stagione e sulla McLaren - ha detto lo spagnolo -. E' stato emozionante , anche a livello personale dire addio alla McLaren è stato difficile. Ci saranno tanti altri momenti emozionanti, ma nel frattempo voglio divertirmi e dare il massimo ogni gara . Voglio continuare quanto fatto nel 2019". Per quanto riguarda la competitività della monoposto: "Il tempo sul giro è ancora diverso dai primi tre team, speriamo di ridurre il gap - ha detto -. Sarà difficile e ci vorrà tempo per farlo, ma speriamo di continuare a fare lo stesso percorso dello scorso anno. Lo step di lavorare con i top team è lontano, ma vogliamo provare a farlo questo passo. Pensiamo di poter essere una minaccia al centro della griglia . Se dovesse piovere domani non mi spiacerebbe, abbiamo confidenza con quell'assetto. Non credo che ci vorrà molto per riprendere il passo e la confidenza, penso 2-3 giri e nelle libere 2 saremo pronti".

Norris: "Sainz in Ferrari? Non ha la stoffa..."

Lando Norris ha scherzato sul passaggio dell'amico Carlos Sainz in Ferrari dal 2021: "Sono sorpreso, non ha la stoffa... Scherzo. Sono contento per lui, arriverà chi lo sostituirà ma intanto sono felice di condividere con lui questa stagione - ha detto -. Ho dimostrato delle cose nell'anno nel mio debutto ma ci sono aspetto da migliorare e nella pausa invernale ho lavorato su cosa devo fare e in cosa migliorare. Dentro e fuori dalla pista. Ma non so dire come andrà. Ho un ottimo rapporto con il team, darò del mio meglio e cercherò di ottenere i risultati migliori per la squadra. L'anno prossimo vedremo come impostare la stagione. Non conosco bene Ricciardo a livello personale. E' diverso da Carlos anche come pilota. Dovrò capire i suoi punti di forza e quelli deboli, di qui imparare".