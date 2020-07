Il team Principal della Ferrari, Mattia Binotto, spiega ai microfoni di Sky Sport la scelta di non rinnovare il contratto a Sebastian Vettel: "Era la nostra prima scelta, poi la crisi legata al coronavirus ha cambiato tutto, non solo nella Formula 1. La nostra volontà era continuare con lui, anche se di offerte non gliene sono state fatte". La diretta del GP d’Austria su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Mattia Binotto ha spiegato per la prima volta le cause del mancato rinnovo contrattuale a Sebastian Vettel, che proprio ieri in conferenza stampa si era detto "sorpreso" e di non aver ricevuto alcuna offerta da parte della Ferrari. Il Team Principal, prima del GP d'Austria, ha svelato a Sky Sport il motivo: "Abbiamo sempre detto, sia a Seb privatamente, che in pubblico, che sarebbe stato la nostra prima scelta - ha detto Binotto -. E' normale che durante l'inverno tanti piloti si siano proposti per guidare la Ferrari, abbiamo avuto contatti, ma Vettel rimaneva la nostra priorità. Quello che è successo dopo, con la pandemia Covid-19, ha cambiato il mondo, non solo la F1".

Binotto: "Ecco perché non è stato rinnovato Vettel"

Il Team Principal della Rossa spiega: "Il budget cup è stato cambiato, con notevoli restrizioni e il regolamento nuovo è stato posticipato, cosa molto importante per noi nella visione delle cose - ha detto Binotto -. Le vetture sono state congelate per 2020 e 2021 e così l'intera situazione è cambiata. E' chiaro che lo scenario è cambiato".