Sebastian Vettel ha parlato alla vigilia del GP d'Austria, con cui comincerà l'ultima stagione sulla Ferrari: "Se si presenterà la necessità lavorerò per il team, ma io e Leclerc abbiamo lottato in passato e lo faremo ancora. In fabbrica stanno lavorando, dopo i test non eravamo dove volevamo essere". Il GP domenica in diretta alle 15.10 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

"E' passato tanto tempo, tempo che è rallentato dopo l'Australia ed è bello tornare. Abbiamo avuto un assaggio al Mugello con la vecchia macchina, ma è bellissimo essere qui". Sebastian Vettel, all'ultima stagione con la Ferrari, non nasconde la sua soddisfazione di essere ormai in vista del via del mondiale di F1, dalle libere di domani alla gara di domenica in Austria. "Dopo Barcellona era chiaro che non eravamo dove volevamo. Gli ultimi due mesi sono stati sconvolgenti - ha aggiunto in conferenza stampa il pilota tedesco - ma in fabbrica tutti stanno lavorando duramente e gli aggiornamenti arriveranno in Ungheria". Vettel, alla sua ultima stagione con la Rossa, sarà uomo squadra in caso di necessità: "Io ho sempre cercato d'integrarmi al meglio nel team. Si vuole sempre cercare di avere successo in pista, ma alla fine si lavora anche per una squadra. Ma di sicuro se la situazione si dovesse presentare, al di là del fatto che lascerò il team, si lavorerà per la squadra - ha detto -. Ma abbiamo lottato in passato con Leclerc e lo faremo ancora".