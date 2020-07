Sebastian Vettel ha parlato per la prima volta del mancato rinnovo contrattuale con la Ferrari: "Non c'è stato nessun punto critico, perché non c'era un'offerta sul tavolo. Sono rimasto sorpreso quando Binotto mi ha comunicato che il team non voleva continuare il rapporto". Il GP domenica in diretta alle 15.10 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

GP AUSTRIA, IL PROGRAMMA SU SKY - AUSTRIA, LA CONFERENZA PILOTI