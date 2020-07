La prima giornata d’azione in Austria ha regalato un quadro non tanto diverso da quello che avevano dipinto i test invernali. Ma se la superiorità Mercedes non fa quasi più scalpore, fa comunque a pugni con le prestazioni di una Ferrari che anche in pista si è vista spenta e sottotono. La diretta del GP d’Austria su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Sorprese annunciate. La prima giornata d’azione in Austria ha regalato un quadro non tanto diverso da quello che avevano dipinto i test invernali. Ma se la superiorità Mercedes non fa quasi più scalpore, fa comunque a pugni con le prestazioni di una Ferrari che anche in pista – oltre le dichiarazioni – si è vista spenta e sottotono, superata persino nella simulazione del giro veloce dalla Racing Point di Sergio Perez. Quella che tutti chiamano ormai da mesi la Mercedes colorata di rosa si è piazzata a sei decimi dalla Mercedes quella vera e ha dimostrato fin da subito tutta la potenzialità già intravista nei test.

Sei decimi di secondo su una pista corta come il Red Bull Ring sono quasi un’infinità, e se a prenderli è anche la Ferrari nonostante un giro pulitissimo di Sebastian Vettel che ha segnato il quarto tempo, allora i crono della prima giornata confermano le paure e le aspettative poco rassicuranti che gli uomini in rosso hanno avuto dopo le prove di Barcellona. Il progetto della SF1000 ha avuto bisogno di profonde correzioni e allora si spiega anche il ritardo nel portare in pista il primo pacchetto di aggiornamenti che debutterà solo la terza gara in Ungheria.

Con una Ferrari costretta fin da subito a giocare in difesa, all’attacco ci è già andata invece la Red Bull. Per ora non con grandi tempi, ma con un reclamo ufficiale presentato contro il DAS, il sistema che si è rivisto in azione nelle libere e che permette a Mercedes di modificare, secondo Christian Horner illegalmente, la convergenza delle ruote anteriori con il volante. Aspettando la prima qualifica della stagione è scontro. Tra chi ha già dimostrato di essere forte e chi si sente forte da poterci provare.