E' la Williams di Latifi la prima monoposto del Mondiale 2020 ad avere un incidente: il pilota canadese va a muro in curva 1 nel corso delle terze libere al Red Bull Ring. Nessun problema per lui che via radio dice al team: "Scusate ragazzi". Domenica il GP d'Austria live alle 15.10 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

