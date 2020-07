La domenica di Lewis Hamilton è stata vissuta sulle montagne russe. Prima la comunicazione della penalità di tre posti in griglia per non aver rispettato le bandiere gialle, poi la grande emozione della manifestazione contro il razzismo insieme ai colleghi. In gara, Lewis ha rimontato dalla 5^ fino alla 2^ piazza, arrivando a pochi centesimi dal compagno Bottas, fino al contatto con Albon (il secondo nelle ultime tre gare) che lo ha condannato a 5'' di penalità (la seconda di giornata) e a scivolare dal secondo posto fino al quarto, giù dal podio. "Non ho un sentimento particolare al momento - ha spiegato il sei volte campione del mondo della Mercedes -. La gara è appena finita e voglio solo pensare alla prossima settimana. Ovviamente non è stato un gran weekend per me, è evidente. Ieri è stata totalmente colpa mia, è stato strano oggi in preparazione alla gara avere la penalità ma bisogna accettarlo. Non mi ha destabilizzato, ma mi ha incoraggiato a fare la gara migliore che potevo e penso di averlo fatto". La gara è stata condizionata dal contatto con Albon:"Ho provato a fare tutto per riprendere Valtteri - ha detto Hamilton -. Il passo ce l’avevo ma è stato un peccato quello che è successo con Alex, è incredibile che ci sia stato un altro incidente con lui. Secondo me è stato un incidente di gara tra di noi. Però va bene, accetto qualunque penalità che credevano io meritassi e andiamo avanti“.