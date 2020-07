"End racism": tutti i piloti hanno indossato una t-shirt nera prima del via del GP d'Austria, gara inaugurale del Mondiale 2020 di Formula 1. Molti i piloti che hanno scelto di inginocchiarsi per protestare contro razzismo e disuguaglianze, tra questi in prima fila Hamilton (che aveva una maglia 'Black Lives Matter') e Vettel. Il GP d'Austria è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

LA GARA LIVE