"We are back": il pilota spagnolo celebra il ritorno in F1, dal 2021 alla Renault, con un video molto emozionante in cui scorrono le immagini delle sue ultime imprese a Indianapolis, Le Mans, Sebring, Dakar e quelle del suo primo trionfo con la scuderia francese, con cui conquistò 2 Mondiali nel 2005 e 2006

UFFICIALE: FERNANDO ALONSO ALLA RENAULT DAL 2021