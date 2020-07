Stiria, il GP Austria "bis": libere LIVE alle 11

La F1 ancora in Austria per il secondo appuntamento sul tracciato del Red Bull Ring. Dopo il successo di Bottas e il podio a sorpresa di Leclerc, la Mercedes cerca conferme e la Ferrari porta nuovi aggiornamenti per tenere il passo delle Frecce. Attesa una reazione della Red Bull che ha accusato problemi di affidabilità. Il via delle Libere 1 alle 11. Il GP d'Austria/Stiria è in diretta su Sky Sport F1 (207): domenica la gara anche su Sky Sport Uno (canale 201)

GP AUSTRIA-STIRIA: PROGRAMMA - VIDEO - METEO