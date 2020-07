Venerdì e domenica le giornate "asciutte", ma le qualifiche potrebbero andare diversamente. Qui tutte le previsioni per il weekend del GP d'Austria/Stiria. La gara domenica in diretta alle 15.10 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

La scorsa settimana la pioggia è arrivata sul Red Bull Ring di Spielberg solo nel pomeriggio di giovedì (durante la conferenza stampa) e nella notte tra giovedì e venerdì, lasciando la pista umida solo nelle prime ore del mattino. Ma in questo fine settimane, per il secondo GP d'Austria/Stiria di Formula 1 , il meteo appare più incerto.

Da venerdì a domenica: le previsioni del GP d'Austria

Salvo sorprese, il venerdì di prove libere non sarà caratterizzato dalla pioggia ma solo da un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature sono previste oltre i 20 °C (massima di 29). Le precipitazioni dovrebbero invece arrivare sabato, in occasione delle qualifiche: le probabilità di pioggia sono attorno al 90% per l'intera giornata del 10 luglio (e annesso calo delle temperature). Insomma, non sembra esserci scampo. Quanto al Gran Premio di domenica, che scatterà alle 15.10, non è prevista pioggia ma qualche nuvola. Le temperature, invece, tra i 9 °C del mattino e i 15 della sera.