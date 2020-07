Il giocatore del Real Madrid su Instagram alle prese con esercizi per la trazione del collo, come i piloti. Sainz gli scrive: "Ti stai allenando per entrare presto in una Formula 1?". ll GP dell'Austria/Stiria domenica in diretta alle 15.10 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

