Sebastian Vettel può sorridere, almeno in parte, al termine della prima giornata di prove libere del GP di Stiria, seconda prova del Mondiale. Gli aggiornamenti portati dalla Ferrari sembrano soddisfare il quattro volte iridato, che nonostante il 16° tempo, è fiducioso: "Se guardo alla classifica dei tempi non è andata bene – ha detto il tedesco – ma credo che alcuni team abbiano anticipato le qualifiche per la griglia di domenica ad oggi, prevedendo che possa piovere domani e che quindi non di disputino le qualifiche".