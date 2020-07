Il pilota della McLaren sanzionato per un sorpasso su Gasly nelle FP1 durante il regime di bandiere gialle: tre posizioni in griglia e due punti in meno sulla superlicenza. l GP della Stiria domenica in diretta alle 15.10 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Penalità di tre posizioni in griglia per Lando Norris nel GP di Stira. Il pilota della McLaren, che perde anche due punti sulla patente, è stato sanzionato per un sorpasso ai danni di Gasly (Alpha Tauri) in regime di bandiere gialle durante le prime prove libere a Spielberg. L'episodio, verificatosi in curva 5, non è passato inosservato ed è arrivata la decisione dei commissari.