Pioggia protagonista, come preannunciato, allo Spielberg in questo sabato del GP di Stiria. Le previsioni non sbagliavano: sul Red Bull Ring si è abbattuto un vero e proprio nubifragio, che ha costretto gli organizzatori ad annullare le FP3 e a interrompere la gara di Formula 3. Si spera in un miglioramento per le qualifiche: in ogni caso sono pronti piano B e piano C

Spielberg, tutti gli scenari in caso di pioggia