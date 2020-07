La pioggia l'ha fatta da padrona nella mattinata del GP di Stiria: corsa solo metà Gara-1 di Formula 3 e terze libere delle F1 cancellate. Qualifiche a rischio, con il direttore di gara Michael Masi che fa sapere come la situazione verrà monitorata costantemente per capire il da farsi. Pole decisa domenica mattina? Qui tutti gli scenari. ll GP d'Austria/Stiria in diretta alle 15.10 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) QUALIFICHE, LA DIRETTA - GUIDA TV - TUTTI I VIDEO

La pioggia alla fine è arrivata su Spileberg e anche con l'intensità che era stata prevista. Le avverse condizioni meteo hanno imposto alla Formula 3 di correre solo metà Gara-1, mentre le terze libere della Formula 1 sono state cancellate. E ora anche le qualifiche sono in dubbio. "Aspetteremo e vedremo quando si avvicineranno le qualifiche per valutare bene le condizioni meteo a quel punto", ha detto il race director della F1, Michael Masi, a Sky Sports. Da qui alle 15, quando dovrebbe scattare la qualifica, ci sarà - e non potrebbe essere diversamente - un monitoraggio costante. "Se le condizioni meteorologiche sono simili a quelle attuali - prosegue Masi - ritarderemo l'inizio delle qualifiche e continueremo a valutare col passare del tempo.

E ora che succede? Tutti gli scenari Dunque terza sessione di prove libere cancellata a causa della pioggia al Red Bull Ring. Ora da capire se e quando si correranno le qualifiche che sono in programma nel pomeriggio. I dubbi sullo svolgimento ci sono e questi sono gli scenari possibili: Innanzitutto occorre attendere le 15 per capire se le condizioni consentiranno di affrontare le qualifiche.

per capire se le condizioni consentiranno di affrontare le qualifiche. Le qualifiche potrebbero silittare ma comunque essere disputate in giornata se il meteo lo consentisse oppure domenica mattina.

in giornata se il meteo lo consentisse oppure Se non si svolgeranno le qualifiche né oggi né domani, varranno per la griglia i tempi delle FP2.

Il meteo su Spielberg leggi anche Attesa qualifiche, ora non piove: si corre? LIVE Le previsioni al momento non sono promettenti, ma potrebbe esserci una finestra per scendere in pista. C'è la volontà di fare le qualifiche, se non oggi domani mattina."La probabilità è da quello che stiamo vedendo è a pioggia continuerà ma dobbiamo dare un giudizio solo con l'avanzare della giornata", ha aggiunto Masi.