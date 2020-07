Il circuito austriaco di Spielberg non ha riservato sorprese amare soltanto alla Ferrari. Anche Mick Schumacher, che peraltro fa parte dell'Accademia del team di Maranello, può parlare di disastro in relazione alla sua gara in Formula 2, sullo stesso circuito dove poi hanno sfrecciato i bolidi della categoria maggiore. Poco dopo metà della gara, il 'figlio d'arte' stava lottando per il podio quando nel cockpit della sua vettura è esploso l'estintore, spargendo schiuma un po' dappertutto. Schumi jr ha tentato di reagire e di rimanere in gara, ma poco dopo si è dovuto ritirare. Così la prova è stata vinta dal danese a Christian Lundgaard, con il neozelandese Dan Ticktum al secondo posto. Per Mick Schumacher, che nella classifica del campionato è decimo con 14 punti, l'occasione di rifarsi arriverà già domenica prossima sul circuito dell'Hungaroring, dove l'anno scorso ha colto quella che per ora è la sua unica vittoria in Formula 2.