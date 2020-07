Dopo l'incidente causato da Leclerc al via, che ha messo fuori causa entrambe le Ferrari nel GP di Stiria, c'è stato il chiarimento tra il monegasco e il compagno di squadra Vettel. Charles ha chiesto scusa, ma il Mondiale della Rossa è sempre più in salita e la prossima gara in Ungheria diventa già una tappa cruciale



Appena cominciata, e già finita. La gara della Ferrari nel GP di Stiria o "Austria bis", è stata così. Primo giro e Leclerc centra Vettel, mettendo fine alla seconda prova di un Mondiale che è sempre più in salita. Il monegasco si prende subito la colpa e si scusa, come raccontano le immagini del video d'apertura; il tedesco non mostra rancore ma appare basito in un momento in cui già è alle prese con le domande sul futuro dopo il mancato rinnovo con la Rossa. E poi Binotto, il team principal, che vuole evitare la caccia alle streghe e sa che l'Ungheria, prossima tappa del Mondiale, è già un crocevia importante per questa strana stagione.