GP Stiria review: Hamilton migliora con il tempo

Tutto tranquillo per Lewis, se per tranquillo si può definire un giro di un secondo e due decimi più veloce della concorrenza: il campione del mondo è come un liquore pregiato, migliora con il passare del tempo

Hamilton è come un liquore pregiato: migliora con il tempo. Fino al 2016 infatti non era mai riuscito a staccare il secondo in qualifica di un secondo e due decimi, poi, qui in Austria nel 2016, il primo exploit. In una qualifica bagnata infligge 1”363 a Hulkenberg, per migliorarsi poi a Monza nel 2017: 1”478 a Stroll.

Il giro magico

Nel Sabato del GP di Stiria, Hamilton ha lasciato Verstappen a 1”216: un’impresa ingigantita dal fatto che l’olandese per inseguirlo si è girato, e dalla posizione di Bottas, che a parità di macchina si è beccato 1”428. Hamilton, se vuole tentare l’impossibile, può mirare all’impresa del suo compagno di team Nico Rosberg, che a Silverstone nel 2014 lasciò Vettel a 1”620, sempre in una qualifica sul bagnato: il gap più elevato per una pole nell’era Power Unit. In quell’occasione Lewis commise un errore e si fermò a 3”466 da Nico.