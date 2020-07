Hamilton 10 - si riprende quello che è suo con un capolavoro sul bagnato al sabato e la firma messa la domenica. Impressionante.



Bottas 8 - fa il suo bene, ma paga una qualifica non all’altezza del re nero. È comunque leader del mondiale e tiene… Bottas.



Verstappen 8 - un mix tra la qualifica chiusa in seconda posizione e la gara invece meno convincente, più che altro per la strategia a fermarlo troppo presto.



Albon 6 - sufficiente lo è, ma che legnate ha preso?



Norris 9 - super in gara, mai domo. Killer negli ultimi giri.



Perez 8 - rimonta da paura, rovinata dal tentativo di sorpasso su Albon, ma ci ha provato.



Stroll 7 - timido con Ricciardo e ancora non a livello di Perez. Deve crescere con una macchina così super.



Ricciardo 7 - bravo a resistere a Stroll, finché non è stato accompagnato fuori nel finale. In crescita e probabilmente carico nel vedere la sua futura McLaren che tra un anno avrà motore Mercedes.



Sainz 7 - fa il giro veloce e va bene, gara rovinata dal pit stop e va meno bene. Norris ancora davanti e va molto meno bene.



Kvyat 7 - va punti resistendo all’Alfa nel finale



Raikkonen 7 - buona rimonta a portarlo a ridosso della zona punti. Mago della gestione gomme



Magnussen 6 - fa quel che può con la macchina probabilmente peggiore dello schieramento



Grosjean 7 - parte dalla pit lane e torna su a livello del compagno di squadra. Mi chiedo che stimoli ha un pilota che ha fatto tanti podi a correre per?



Giovinazzi 6 - sbatte in qualifica per provare a metterla in Q2, parte ultimo e si trova la con Kimi, nel finale non ne aveva più di gomma.



Gasly 7 - super al sabato, gambero la domenica...



Russell 7 - gran qualifica, sbaglia in gara, ma se ha la chance fa vedere di che pasta.



Latifi 6 - la porta al traguardo e va già bene così



Ocon 8 - gran weekend, fregato solo dall’affidabilità.



Leclerc 3 - chiamiamolo fallo di frustrazione, ma è un fallo da rosso diretto.



Vettel 7 - d'incoraggiamento per chi tutto può avere in questo periodo, tranne le motivazioni… In qualifica fa il suo con il mezzo che ha, mettendo almeno una Ferrari in Q3, ma che discesa agli inferi .