Il GP di Ungheria su Sky Sport: guida tv

Terza gara del 2020, la Formula 1 si sposta in Ungheria. Sul circuito dell'Hungaroring di Budapest, appuntamento in pista dal 17 al 19 luglio. Venerdì le libere e sabato sarà il momento della alla pole a partire dalle 15. Il GP di Ungheria domenica in diretta alle 15.10 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Il Mondiale di Formula 1 torna subito in pista, questa volta sul circuito dell'Hungaroring di Budapest, con il Gran Premio di Ungheria. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) domenica 19 luglio, con la gara in programma alle 15.10. In pista nel weekend anche F2 e F3. Dalle prove libere alle gare, le telecronache di F1 saranno di Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero, mentre al commento di F2 e F3 ci saranno Lucio Rizzica e Marcello Puglisi. Sabato 18 luglio Carlos Sainz, pilota McLaren in Ferrari dal 2021, sarà ospite al Paddock Live Show delle 19.30.

Il programma in tv Giovedì 16 luglio Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Ore 19.30: conferenza stampa (differita)

Venerdì 17 luglio Ore 9.30: prove libere F3

Ore 10.45: Paddock Live

Ore 11.00: prove libere 1 F1

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 12.55: prove libere F2

Ore 14.00: qualifiche F3

Ore 14.45: Paddock Live

Ore 15.00: prove libere 2 F1

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 17.00: qualifiche F2

Ore 17.50: prove libere Porsche Super Cup

Ore 18.45: conferenza stampa Team Principal (differita)

Ore 19.30: Paddock Live Show Sabato 18 luglio Ore 10.20: gara 1 F3

Ore 11.45: Paddock Live

Ore 12.00: prove libere 3 F1

Ore 13.00: Paddock Live

Ore 13.40: qualifiche Porsche Super Cup

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15.00: qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 16.45: gara F2

Ore 19.30: Paddock Live Show Domenica 19 luglio Ore 9.40: gara 1 F3

Ore 11.05: sprint race F2

Ore 12.20: gara Porsche Super Cup

Ore 13.30: Paddock Live gara

Ore 15.10: gara

Ore 17.10: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 19.00: Race Anatomy