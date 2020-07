La pista svelerà se e quali novità ha portato la Ferrari a Budapest dopo la Stiria. Tra le ipotesi al momento c'è quella di un nuovo muso (oppure arriverà a Silverstone?) e altri aggiornamenti che potrebbero non essere visibili. Proviamo a capire quali o se il pacchetto sarà lo stesso usato nella seconda gara in Austria. Il weekend del GP d'Ungheria è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) IL GP DI BUDAPEST: GUIDA TV - TORNA LA MOTOGP: PROGRAMMA

La vera Ferrari ''si vedrà solo in Ungheria''. Così avevano detto gli uomini del Cavallino poco prima del via del Gran Premio d'Austria e questo sperano soprattutto i tifosi della Rossa in vista della terza gara della stagione che si correrà all'Hungaroring (circa 30 Km da Budapest). Un circuito dove è difficilissimo sorpassare e dove le qualifiche saranno fondamentali per una SF1000 che arriva tra difficoltà e il ricordo dell'autoscontro allo Spielberg tra Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Dopo gli aggiornamenti portati nel GP di Stiria, ci saranno altre novità oppure il pacchetto sarà quello utilizzato la scorsa settimana al Red Bull Ring?

Novità a Budapest? Le ipotesi Dopo quello in Stiria, a Budapest ci sarà con un secondo pacchetto di novità aerodinamiche? Col passare delle ore scopriremo gli eventuali dettagli, ma sulle novità della Rossa per ora non si può andare oltre le ipotesi: potrebbero essere aggiornamenti "non visibili" ma legati ai pacchi radianti e alle dinamiche di flusso interne alle pance. Altra ipotesi è quella di un muso nuovo (se non a Budapest, arriverà a Silverstone?).