Formula 3, pole per Smolyar sotto la pioggia

Qualifiche condizionate dal maltempo in Formula 3 a causa di un violento acquazzone che si è abbattuto sull'Hungaroring: dopo la bandiera rossa, la sessione è stata cancellata. Dopo cinque ore, pole position per Smolyar, davanti a Sargeant e Pourchaire. Il GP d’Ungheria è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Pioggia protagonista nelle qualifiche del GP d'Ungheria della Formula 3, rinviate di cinque ore a causa del maltempo. Un violento acquazzone si è infatti abbattuto sull'Hungaroring nel primo pomeriggio, costringendo gli organizzatori a sospendere definitivamente le prove. Non sono mancate uscite di pista, come quelle di Zendeli e Lawson, finiti sulla ghiaia, fortunatamente senza conseguenze. Le condizioni meteo proibitive hanno così spinto i commissari a esporre bandiera rossa, per poi cancellare la sessione pochi minuti dopo il via. Le prove sono state fatte disputare alle 19, con la pole conquistata da Smolyar, davanti a Sargeant e Pourchaire.